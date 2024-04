Na manhã desta segunda-feira (8), agentes da 12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho/PR prenderam uma mulher de 21 anos no bairro Nossa Senhora das Graças. A prisão foi resultado de um mandado de prisão expedido pela Justiça Criminal de Jacarezinho no dia 1º de abril, em razão de condenação criminal por envolvimento com o tráfico de drogas.

Após a detenção, a mulher foi encaminhada à Cadeia Pública de Jacarezinho, onde permanece à disposição da Justiça