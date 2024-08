O Conselho do Centro de Documentação Histórica da Universidade Estadual do Norte do Paraná (CEDHIS-UENP) realizou, no dia 2 de agosto, sua primeira reunião após a eleição de todos os representantes. O encontro tinha o objetivo de apresentar os membros, o regulamento e formar a equipe de gestão.

Compõem o Conselho os seguintes membros: a chefe da Divisão do Patrimônio Cultural da UENP, Janete Leiko Tanno; o Diretor de Cultura da UENP, James Rios de Oliveira Santos; o representante do curso de História, professor Luís Ernesto Barnabé; o representante dos municípios conveniados a UENP, por meio do Programa de Desenvolvimento da Cultura, José Ricardo da Silva Lima, secretário de Cultura de Santa Mariana; e o representante da comunidade artístico-cultural da região nordeste do Paraná, Tiago Angelo.

O Conselho será a instância consultiva e deliberativa que fornece assessoramento na formulação de diretrizes e na análise e avaliação dos resultados dos trabalhos. Além disso, o grupo tem como atribuição avaliar e aprovar políticas de acervo, aprovar os planos de trabalho, os relatórios anuais, propor políticas de apoio a projetos e propor e encaminhar propostas de convênios.

A professora Janete partilhou sobre a importância do Conselho. “Ele tem papel fundamental na gestão do Centro de Documentação, assim como responsabilidade nas ações tomadas pelo mesmo a fim de cumprir com os objetivos e funções do órgão”, disse.

Na primeira reunião ordinária, Janete reforçou a complexidade do órgão, que se destaca como um produtor de conhecimento histórico, portanto, com ênfase na pesquisa, porém não dissociada da extensão e do ensino. Também foram discutidas as possibilidades de realização de estágio no CEDHIS, as atividades para o ano de 2025 e o curso de Formação Básica em Arquivologia, que está sendo preparado pelo Centro.