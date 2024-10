A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) enviou, nesta segunda-feira (21), 20 profissionais do Hospital de Reabilitação do Paraná – Ana Carolina Moura Xavier, em Curitiba, para uma imersão na AACD, em São Paulo (SP). A parceria com a AACD também contempla o futuro Complexo de Reabilitação Silvio Santos, em Curitiba, anunciado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior mês passado

A equipe conheceu a infraestrutura, tecnologias e processos adotados pela AACD, incluindo o atendimento humanizado, tratamento multidisciplinar e abordagem personalizada. Essa agenda faz parte das ações descritas na cooperação técnica firmada entre o Hospital de Reabilitação do Paraná e a AACD, em setembro deste ano, com o objetivo de transferir conhecimentos e expertises por meio da parceria com instituições especializadas em reabilitação física.

“Nosso hospital já é referência no Estado em reabilitação com cirurgias complexas e essa parceria com a AACD é muito comemorada para ampliarmos ainda mais os atendimentos e a capacidade dessa importante estrutura”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, César Neves.

O CEO da AACD, Valdesir Galvan, recepcionou a equipe paranaense e falou sobre a parceria das instituições. “Tenho certeza de que essa cooperação será um marco importante de ampliação dos atendimentos para pessoas com deficiência física no Paraná. Além do importante anúncio do governador com o lançamento do hospital em homenagem ao Silvio Santos, que foi um parceiro muito grande da AACD, com o Teleton todos os anos, e deixou esse legado de atendimento a pessoas com deficiência física”.

AGENDA – Os profissionais envolvidos fazem parte de diversas áreas do hospital e da Sesa, incluindo médicos fisiatras, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos dos setores administrativos e de infraestrutura, como arquitetos e engenheiros. Eles devem permanecer na capital paulista até quinta-feira (24).

Durante os quatro dias, os técnicos passarão por visitas e capacitações ligadas a setores estratégicos, com o objetivo de qualificar o atendimento e os profissionais da área de reabilitação no Paraná.

O diretor-geral do Complexo do Hospital do Trabalhador (CHT) e das Unidades Próprias da Sesa, Guilherme Graziani, acompanhou a equipe em São Paulo. “Hoje estamos realizando a primeira visita aqui em São Paulo com mais de 20 profissionais do Paraná, para junto com a AACD, trocarmos conhecimento, inovarmos os protocolos de reabilitação, capacitarmos e levarmos essa expertise para o nosso Estado”, disse.

A nova unidade será construída em um terreno de mais de 7 mil metros quadrados ao lado do Hospital de Reabilitação Ana Carolina Moura Xavier. Com os dois hospitais e a parceria com a AACD, o complexo vai expandir os serviços de reabilitação prestados pelo Estado.

Após a construção da nova unidade, a instituição vai atuar em parceria com o Governo do Paraná nas atividades e serviços prestados pelo hospital, ampliando os atendimentos de reabilitação por todo o Estado.