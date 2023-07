Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A cooperativa de crédito Cresol inaugurou sua agência em Jacarezinho durante evento na noite desta terça-feira (04). O prefeito Marcelo Palhares, além de vereadores, lideranças e representantes de diferentes segmentos marcaram presença.

A definição da abertura de uma agência da cooperativa em Jacarezinho aconteceu há alguns meses e teve participação direta da prefeitura de Jacarezinho através do trabalho da secretaria municipal de Comércio, Indústria, Turismo e Serviços.

A presença da Cresol no município representa mais uma possibilidade de crédito para empreendedores locais, além da abertura de vagas de emprego para atuação na agência, localizada no centro da cidade.

O gerente da agência, Jorge Kawai, agradeceu o apoio recebido pelo município e destacou o número de associados que a cooperativa já conquistou.

“Quero agradecer ao prefeito Marcelo Palhares, a recepção que Jacarezinho nos deu, e dizer que estamos começando já com um número muito significativo de associados, que até destoa de muitas outras agências. Isso mostra a credibilidade da Cresol e mostra também que Jacarezinho é uma cidade próspera e aberta a esse tipo de iniciativa”, avalia o gerente.

“Para nós é sempre um orgulho ver que nosso município tem a confiança do setor privado e que tem recebido importantes investimentos com a abertura de novos negócios”, comemora o prefeito Marcelo Palhares.

Além da Cresol, Jacarezinho tem investimentos milionários da Pipeline Piscinas, que está para concluir a implantação de duas unidades de fabricação de piscina e produtos de limpeza para piscinas e logo estará em funcionamento, e também da Têmpera Nery, que deve ainda este mês iniciar a instalação de uma unidade em Jacarezinho.

Somados, esses empreendimentos vão gerar centenas de empregos diretos e outra centena de empregos indiretos em Jacarezinho, trazendo enormes benefícios para a economia local.

Soma-se ainda a abertura de diversos estabelecimentos comerciais, como a chegada da rede de postos Juninho e a rede de farmácia Nissei, abertura da mais uma unidade da Rede Molini’s, entre tantos outros negócios que tiveram início em Jacarezinho nestes últimos anos.