O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) promoveu duas ações educativas nesta terça-feira (24) com o objetivo de conscientizar a população sobre segurança no trânsito e destacar a visibilidade dos motociclistas. As atividades ocorreram no calçadão da Rua XV de Novembro e na Praça Osório, no Centro de Curitiba, com o apoio da Associação Comercial do Paraná (ACP), das Polícias Militar e Civil, além do Observatório Nacional de Segurança Viária.

As ações integram a programação da Semana Nacional de Trânsito de 2024, realizada anualmente de 18 a 25 de setembro. O objetivo é conscientizar a população sobre a importância da segurança no trânsito e reduzir o número de acidentes e mortes nas estradas e vias urbanas. Este ano, no Paraná, o foco está nos motofretistas, mototaxistas e motociclistas, com o tema “Todo mundo precisa ser motoconsciente no rolê”.

No calçadão, foram aplicadas pesquisas com a população para avaliar a percepção sobre o uso de aplicativos de entrega e se os consumidores consideram os riscos enfrentados pelos motociclistas no trânsito. Segundo a educadora de trânsito Dayana Cavalli, muitos entrevistados relataram nunca ter pensado nas condições dos motociclistas. “A pesquisa em si já faz as pessoas pensarem sobre o assunto”, complementa.

O local também oferecia brindes em parceria com a rádio 98,9 FM e um espaço instagramável, onde os participantes podiam tirar fotos com mensagens de conscientização, como “Eu sempre pedalo de capacete” e “Eu não uso celular quando dirijo”. A educadora destacou que essa é uma forma de engajar a população, incentivando-a a compartilhar a mensagem de segurança em suas redes sociais.

Na Praça Osório, as forças policiais estavam presentes para fornecer informações sobre acidentes de trânsito, com exemplos de situações que poderiam ser evitadas, como acidentes causados por excesso de velocidade. Além disso, testes educativo de bafômetro estavam sendo realizados, reforçando o impacto negativo da ingestão de álcool no trânsito.

“Nosso principal objetivo é alertar a população sobre o número elevado de acidentes com vítimas, que destroem famílias, e promover comportamentos mais prudentes e respeitosos”, enfatizou o delegado da Delegacia de Delitos de Trânsito, Edgar Santana.

Para Rosineia Deise D. B. Werner, 73, aposentada, ações como essa são fundamentais. “Muita gente ainda não faz o que deveria. Talvez essas iniciativas façam algumas pessoas se conscientizarem. Há ainda quem não valorize o uso de cinto de segurança ou cadeirinha, especialmente entre os idosos, que não cresceram com essas normas, mas elas surgiram para o nosso bem”, destacou.