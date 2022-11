Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Entre os dias 20 a 26 de novembro, os professores Fabiano Gonçalves Costa e Priscila Caroza Frasson Costa participam de mobilidade acadêmica docente na Universidade de Antofagasta, no Chile. Após seleção, os docentes foram contemplados para intercâmbio, por meio de edital próprio da Coordenadoria de Relações Internacionais, para o Programa de Mobilidade Zicosur Universitário. O Programa conta com recursos do Fundo Paraná para o desenvolvimento de atividades no âmbito da Rede Zicosur.

Dentre os requisitos de seleção, o proponente deveria ser docente do quadro efetivo da UENP; possuir currículo lattes atualizado junto ao CNPq; não estar inadimplente com as Pró-Reitorias de Pesquisa e Pós-Graduação, de Graduação, Extensão e Cultura e Coordenadoria de Relações Internacionais; possuir, preferencialmente, proficiência em língua espanhola, comprovada por teste de proficiência ou autodeclarada.

Além disto, deveria apresentar proposta em Plano de Trabalho envolvendo uma instituição de pesquisa e/ou ensino superior da rede Zicosur Universitário, objetivar o desenvolvimento de projetos conjuntos de pesquisa, ensino e/ou extensão; considerar o desenvolvimento da área no contexto nacional e internacional, explicitando os impactos advindos do projeto; e ter duração máxima de sete dias, bem como apresentar ofício da instituição de destino (carta-convite).

O professor-doutor Fabiano Costa apresentou um plano de trabalho de mobilidade docente para atividades de pesquisa, extensão, ensino e cultura junto à Universidade de Antofagasta (Chile) e rede INVASAL, com um cronograma de atividades no Lago Chungurá para coleta de peixes e invertebrados, e visita às comunidades ribeirinhas, sob orientação do pesquisador doutor Chris Harrod.

A professora-doutora Priscila Caroza Frasson Costa, por sua vez, apresentou um plano de trabalho de mobilidade docente para acompanhamento de atividades da Faculdade de Educação da Universidade de Antofagasta (Chile) e do Mestrado em Educação. Em seu cronograma, prevê acompanhamento das atividades de docência nas licenciaturas de biologia e pedagogia, da pós-graduação, acompanhamento de reuniões do grupo de pesquisa em educação e das atividades de extensão e cultura na Faculdade de Educação.

Além disto, ambos os docentes ministrarão palestras em suas respectivas áreas de especialização e também sobre a UENP e sua importância para a região, para o Estado do Paraná e Brasil, com vistas à potencialidade para ampliação de parcerias entre a Universidade e também com os demais membros da Rede Zicosur. O professor Fabiano organizará ainda uma exposição de painéis de fotografias de arte contemporânea brasileira, com enfoque na região Norte do Paraná, sobre a influência dos animais aquáticos dulcícolas na arte brasileira contemporânea, com enforque na região Norte do Paraná.