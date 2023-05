Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Logística do Paraná, publicou nesta quarta-feira (03) o resultado da etapa de análise de documentos do edital para reformar nove obras de arte especiais (OAE) em rodovias estaduais do Norte Pioneiro. O consórcio participante foi considerado habilitado e declarado vencedor da licitação, que agora entra em período de interposição de recursos quanto ao resultado, até o dia 11 de maio.

A próxima etapa será a homologação deste resultado, também publicado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) em Diário Oficial e no portal Compras Paraná , seguida pela assinatura de contrato para executar as obras.

As OAEs contempladas no edital incluem uma galeria, um viaduto e sete pontes. A Ponte Rio Itararé, sobre a Represa de Chavantes, na divisa com São Paulo, irá concentrar mais da metade dos recursos previstos no contrato, de R$ 7.651.898,85. A estrutura tem 1.524 metros de extensão e largura de 10,3 metros, com duas pistas de rolamento e passeios para pedestres.

Estão previstos para ela os serviços de substituição das lajes de concreto danificadas por novas, execução de barreira de concreto New Jersey em todos os pontos com guarda-corpos destruídos, e recuperação dos pilares de concreto armado que sustentam a ponte, além da manutenção e melhorias que serão feitas nas demais OAEs.

O edital prevê nove meses para execução dos serviços, após assinatura de contrato e emissão de ordem de serviço, sendo quatro meses dedicados exclusivamente para a Ponte do Rio Itararé.

As obras estão inclusas na iniciativa para reformar 195 OAEs em todo o Paraná, maior pacote de investimentos desta natureza já feito pelo Governo do Estado. Somente para o Norte e Norte Pioneiro são quatro editais atendendo 44 estruturas, com investimento estimado em cerca de R$ 33 milhões.

A localização das pontes deste edital pode ser verificada neste mapa , na aba CP 200/2022, em referência à identificação do edital no portal Compras Paraná.

Confira as nove obras de artes especiais que serão reformadas:

Ponte Ribeirão Patrimônio na PR-151, em Salto do Itararé

Ponte Rio das Cinzas na PR-439, em Santo Antônio da Platina

Viaduto Ferrovia na PR-092, em Joaquim Távora

Ponte Rio Bela Vista na PR-431, em Jacarezinho

Ponte Rio Ouro Grande na PR-431, em Jacarezinho

Ponte Rio Anhumas na PR-431, em Ribeirão Claro

Ponte Rio Itararé (Represa de Chavantes) na PR-218, em Carlópolis

Ponte Ribeirão Panema na PR-518, em Santa Mariana

Galeria no km 113,17 da PR-436, em Itambaracá