Eduardo Costa apoia evento beneficente “Ragulo do Bem” com doação emocionante

O renomado cantor Eduardo Costa demonstrou um gesto nobre ao doar um violão autografado para o leilão beneficente “Ragulo do Bem”. O evento ocorrerá no dia 19 de abril, a partir das 13h, no Centro de Eventos de Jacarezinho. Todo o montante arrecadado será destinado à APAE de Jacarezinho, reforçando o compromisso social tanto do artista quanto dos organizadores.

A iniciativa surgiu de um contato direto entre Eduardo Costa e Rafael Ragulo, organizador do evento, que ficou profundamente emocionado com o gesto. No momento da doação, Ragulo estava acompanhado por Leandro Rei da Carne, campeão mundial de açougueiros, que descreveu a ocasião como “única e marcante”.

O evento promete ser inesquecível, reunindo os melhores assadores e chefs do Brasil, todos solidários à causa. Haverá shows nacionais ao vivo, cinco horas de open food e churrasco liberado, além de variadas opções gastronômicas para toda a família.

Para as crianças, o Espaço Kids garante diversão, enquanto os adultos desfrutam de um dia repleto de entretenimento. Os ingressos são limitados e podem ser adquiridos nos pontos de venda Molini’s Mais em Jacarezinho-PR, Juliana Prado em Santo Antônio da Platina ou com promoters do evento.

Garanta sua experiência e contribua para uma causa nobre!

Assista o vídeo 👇

https://www.instagram.com/reel/DIKR77NOD_0/?igsh=MWE3Zm1qcjg4dXhq