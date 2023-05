Escutar esta notícia Escutar esta notícia

As professoras Poliana dos Santos Silva de Lazari, egressa do Mestrado Profissional em Letras da Universidade Estadual do Norte do Paraná, e Vanessa Santos Fonteque, egressa do Mestrado Profissional em Ensino da UENP, foram selecionadas para realizar intercâmbio através do programa “Ganhando o Mundo”, do Governo do Estado do Paraná.

Nesta edição, somando investimento de cerca de R$ 3 milhões de reais, o programa está possibilitando que 96 professores da Educação Básica de todo o Estado realizem intercâmbio formativo em países de referência em educação escolar. Poliana e Vanessa embarcarão em setembro para Finlândia ou Canadá, onde terão uma experiência de até quatro semanas de formação continuada em uma instituição de Ensino Superior.

As docentes também participarão de cursos sobre gestão de sala de aula, metodologias ativas, currículo por habilidades e competências, orientação pedagógica, sistema educacional local, avaliação de aprendizagem e educação inclusiva, além de momentos de vivência nas escolas de educação básica do país.

De acordo com o Núcleo Regional de Educação de Cornélio Procópio, além de trazer para o Paraná as experiências formativas vivenciadas no exterior, as docentes também poderão compartilhar com os canadenses seus conhecimentos e suas experiências construídas na rede pública estadual.

Para os coordenadores dos Mestrados Profissionais da UENP, Ana Paula Brandileone (PROFLETRAS) e Rudolph dos Santos Gomes Pereira (PPGEN), a conquista das professoras traduz o aprimoramento da formação docente, resultado do desenvolvimento de novas práticas pedagógicas, as quais atuaram no e para o seu campo de atuação profissional, a Educação Básica.

“Mais do que uma promessa da formação continuada pode vir a se constituir como importante elemento de retorno para a sociedade da produção que se desenvolve nos espaços acadêmicos, a experiência formativa internacional a ser adquirida por Poliana e Vanessa, é a concretização da importância da busca contínua por novos fundamentos teórico-metodológicos nos processos de ensino e de aprendizagem”, destacaram.