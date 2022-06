Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma mulher ficou gravemente ferida em um engavetamento envolvendo quatro veículos na PR-092, em Wenceslau Braz/PR. O acidente aconteceu na tarde de sábado (18), no km 244+100m da rodovia estadual.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu em um ponto de bloqueio para manutenção da rodovia e envolveu uma Scania/G380, com placas de Maringá/PR; um VW/Gol, com placas de Cambará/PR; um VW/Gol, com placas de Arapoti/PR; e um Fiat/Strada, com placas de Jaguariaíva/PR.

Os quatro veículos trafegavam pela rodovia PR-092 no sentido Arapoti a Wenceslau Braz. Os três carros estavam parados sobre a rodovia no sistema de pare e siga, devido obras na PR-092, momento em que carreta colidiu com o Gol, com placas de Cambará, provocando o engavetamento.

O condutor do Gol, com placas de Cambará, de 79 anos, teve ferimentos leves, e a passageira do veículo, de 55 anos, ferimentos graves, sendo encaminhada ao Hospital de Wenceslau Braz.

A condutora do Gol, com placas de Arapoti, de 43 anos, e os condutores da picape Strada, com placas de Jaguariaíva, de 33 anos, e da carreta, de 29 anos, não tiveram ferimentos.

Divulgação/PRE