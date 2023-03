Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Moradores de Cambará e região não precisarão mais fazer grandes deslocamentos caso precisem fazer cirurgias. A Santa Casa da cidade, no Norte Pioneiro do Paraná, acaba de ganhar um novo centro cirúrgico, inaugurado nesta sexta-feira (10) pelo governador em exercício Darci Piana.

A obra tem como objetivo, sobretudo, expandir a oferta de cirurgias eletivas (apendicite, hérnias, colecistes, hemorroidas, cistos e outras pelo Sistema único de Saúde) e de emergência com maior segurança, agilidade e eficiência.

Com um investimento de aproximadamente R$ 1,2 milhão, o centro conta com um espaço de 219 metros quadrados, com duas salas de cirurgia, salas para recuperação pós-anestésicas, vestiários, posto de enfermagem e outras repartições para uso da administração hospitalar.

Atualmente, a Santa Casa de Cambará realiza, em média, 12 cirurgias por mês, número que deve mais do que dobrar a partir da inauguração do novo espaço. Fundada há mais de 75 anos, a estrutura presta atendimento aos quase 26 mil moradores de Cambará, além da população das cidades vizinhas de Santo Antônio da Platina, lbaiti, Salto do Itararé, Pinhalão, Carlópolis e Jaboti.

“Saúde é um fator primordial para as famílias, por isso fizemos o possível para atender a necessidade da população de Cambará, investindo na Santa Casa, que atende aqueles que mais precisam”, afirmou Piana. “É um investimento importante para a saúde da região inteira, que também vai ajudar nas contas da Santa Casa, cujos recursos poderão ser usados para outras reformas e ampliações futuramente”.

O governador em exercício também destacou a ampliação dos investimentos em infraestrutura hospitalar em todas as regiões do Paraná nos últimos anos, como parte da estratégia de descentralização da saúde estadual. “Construímos cinco novos hospitais, além de 1.380 obras de reformas e novos equipamentos aos hospitais públicos e Santas Casas do Paraná, fazendo com que as pessoas não precisam ir muito longe para receber atendimento médico”, concluiu.

CIRURGIAS ELETIVAS– Presente no evento, o secretário de Estado da Saúde, César Neves, disse que os investimentos em melhorias e ampliação da rede hospitalar existente vão permitir o fortalecimento das cirurgias eletivas. “Estamos investindo R$ 150 milhões na primeira etapa do programa Opera Paraná, realizando milhares de cirurgias represadas devido à Covid-19, e vamos lançar a fase dois, que terá ainda mais capilaridade nos municípios e menos burocracia, auxiliando também entidades como a Santa Casa de Cambará”, explicou.

Emocionado com a inauguração, o provedor da Santa Casa, Paulo Leal, lembrou as dificuldades enfrentadas pelo hospital durante a pandemia. “Passamos tempos difícil com a Covid-19, mas nos empenhamos e, juntos, fizemos o que foi necessário para atender os nossos pacientes”, contou. “Há muito tempo não tínhamos um investimento deste porte e agora, com esse novo centro cirúrgico, vamos ampliar a nossa capacidade e gradativamente recompor o nosso caixa”.

PRESENÇAS– Participaram da inauguração o secretário de Estado das Cidades, Eduardo Pimentel; os deputados federais Beto Preto e Pedro Lupion; os deputados estaduais Alexandre Curi, Luiz Cláudio Romanelli; e o vice-prefeito de Cambará, Luiz Del Col.