O Governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), homologou o resultado de uma licitação para conservar 263,37 quilômetros de rodovias estaduais do Norte e Norte Pioneiro. Agora a empresa vencedora da licitação, a KLM Construção de Rodovias Ltda., deverá encaminhar os documentos necessários ao DER/PR para a assinatura de contrato. O investimento será de R$ 16.622.065,38, com prazo de execução de 365 dias após emissão de ordem de serviço.

A iniciativa está incluída no programa de conservação do pavimento Proconserva, que prevê serviços como reperfilagem, microrrevestimento, remendos profundos e superficiais, selagem de trinca, melhorias no sistema de drenagem e na sinalização horizontal. Esta licitação específica tem a nomenclatura Lote A da Superintendência Regional Norte do DER/PR.

Os trechos contemplados incluem as ligações entre Santo Antônio da Platina e Ribeirão do Pinhal, entre Bandeirantes e Abatiá, entre Jacarezinho e Cambará, entre Jacarezinho e Ribeirão Claro, entre Cornélio Procópio e Sertaneja, e também os acessos de Santa Mariana e Bandeirantes ao Rio Paranapanema. Ao todo são 15 municípios beneficiados, atendendo mais de 270 mil habitantes.

PROCONSERVA– O Proconserva visa garantir boas condições de segurança e trafegabilidade em rodovias estaduais de todo o Paraná, sendo considerado um programa intermediário enquanto está desenvolvido o próximo programa de conservação do DER/PR. Neste modelo, os projetos irão contemplar soluções mais modernas, embasadas por uma cuidadosa análise das condições do pavimento da malha estadual. Será uma nova modelagem, com indicadores de desempenho e resultados mais eficazes e duradouros.

Para atender as rodovias da Superintendência Regional Norte do DER/PR já foram contratados três lotes do programa (Lote C, Lote D e Lote E), um investimento de R$ 97.768.718,93 que contempla 926,72 km, incluindo a PR-092 entre Wenceslau Braz e Andirá, e também está em andamento a licitação do Lote B, já homologada, que irá atender mais 294,93 km do Norte e Norte Pioneiro.

Confira os detalhes do Lote A da SRNorte

Extensão: 263,37 km

Rodovias: PR-160, PR-431, PR-436, PR-439, PR-517, PR-518 e PR-519.

Municípios: Abatiá, Andirá, Bandeirantes, Cambará, Cornélio Procópio, Itambaracá, Jacarezinho, Jundiaí do Sul, Leópolis, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Santa Amélia, Santa Mariana, Santo Antônio da Platina e Sertaneja.