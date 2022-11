A expectativa de vida da população paranaense cresceu, de acordo com os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (25). Para a população em geral do Estado, a esperança de vida ao nascer passou de 78,2 anos em 2020 para 78,5 anos em 2021. Os homens que vivem nos 399 municípios do Estado têm expectativa de vida de 75,1 anos, enquanto as mulheres paranaenses vivem quase sete anos a mais, chegando a 81,9 anos.

O índice de saúde e qualidade de vida divulgado pelo instituto supera a média nacional, que também teve um crescimento e agora está em 77 anos (era 76,8 anos). A média do Paraná é superior a outras três regiões: Centro-Oeste, Norte e Nordeste.

A publicação das Tábuas de Mortalidade no Diário Oficial da União (DOU) é feita pelo IBGE desde 1999, em cumprimento ao Decreto Presidencial 3.266/1999. Elas são calculadas a partir de projeções populacionais, baseadas nos dados dos censos demográficos. Confira a tabela completa AQUI .

A metodologia é recomendada pelos organismos de cooperação internacional e reconhecida pelos usuários de dados demográficos, incluindo órgãos públicos das três esferas de governo e as principais instituições acadêmicas do País.

As projeções do IBGE para o Brasil e os estados foram feitas com base no último censo completo, realizado pelo instituto em 2010 – o Censo de 2022 está em andamento. Os indicadores ainda não consideram a pandemia no cálculo final.

Segundo o relatório, com base no cenário atual, a expectativa de vida no Paraná deve ultrapassar a faixa de 80 anos em 2028 (80,07 anos). No recorte apenas dos homens, isso deve ocorrer apenas em 2052 (80,08 anos), o que evidencia que é um público que procura menos os serviços de saúde, ou procura apenas quando o cenário das doenças está mais adiantado.