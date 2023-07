Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Festa do Texas – Fetexas 2023 – começa esta noite, no Centro de Eventos Prefeito José Antonio de Oliveira, e terá como atração principal a apresentação da dupla Zé Neto e Cristiano. Antes do show musical, porém, diversas atividades prometem surpreender o público, esperado em quantidade recorde pelos organizadores.

A Fetexas será aberta oficialmente às 18 horas, com as presenças confirmadas de diversas autoridades, entre elas o vice-governador Darci Pianna, que representa o governador Ratinho Júnior na oportunidade, o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, deputado federal Pedro Lupion e estaduais Luiz Cláudio Romanelli e Mauro Moraes. O presidente da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro, Luiz Henrique Germano, prefeito de Siqueira Campos, deverá estar presente ao evento, na companhia de outros prefeitos que compõem a Amunorpi. A vice-prefeita Patrícia Martoni, bem como o presidente do Legislativo Municipal, José Izaías Gomes (Zola), também estão confirmados na abertura oficial.

A beleza feminina marcará presença com as vencedoras do Concurso Rainha da Fetexas –

Maria Júlia Baccon foi eleita a rainha da Fetexas 2023 (categoria adulto); Ana Lívia Correa (categoria Teen) e Nicolle Rossi (categoria Infantil).

O prefeito Marcelo Palhares (PSD) investiu pesado este ano, especialmente na contratação de atrações, aumentando a expectativa de quebra do recorde de público registrado no ano passado, quando mais de 100 mil pessoas visitaram a Fetexas em seus quatro dias de duração. É possível imaginar que o cancelamento da Fapi, de Ourinhos, motive seus adeptos a visitarem Jacarezinho.

“Estamos muito felizes, não apenas com a realização da Fetexas, mas hoje foi um dia especial em que inauguramos o Instituto da Mulher Casa Rosa, temos várias obras em andamento, como as pavimentações do Jardins Europa, Castro e Panorama, a obra do Ambulatório Médico de Especialidades (AME), aquisições de máquinas, caminhões e veículos, ambulâncias, enfim, estamos fazendo uma gestão que tem muito a mostrar, com investimentos da ordem de R$ 70 milhões”, enfatiza Palhares.

Após a abertura oficial as autoridades serão recepcionadas no recinto de leilões e em seguida começam as apresentações no Palco Alternativo, que terá cantores, duplas e bandas de Jacarezinho. Às 21 horas será a vez da abertura oficial do rodeio, a cargo da Companhia Original Macarroni, que realiza a 38.a etapa do Circuito Rozeta, com 28 montarias em touros de elite (veja programação completa no final).

Exporão produtos e serviços na Fetexas 25 empresas, com destaque para Dacalda Açúcar e Álcool em parceria com Ingá Mercedes Benz e John Deere, duas grandes fábricas que trouxeram caminhões e tratores para o evento.

Simultaneamente aos eventos, o Parque de Diversões Riquinho marca presença com seus brinquedos que fazem a alegria da criançada, além das barracas típicas de bebidas, lanches, doces e outras atividades.

A organização da Fetexas, assim como em 2022, está a cargo da Associação de Eventos Culturais de Jacarezinho (AECJ) e da Prefeitura Municipal. Airton Setti, presidente da Comissão Organizadora e proprietário da 7Eventos, que promove o 63.° Baile do Texas, convida toda a população para conhecer e participar da 28.a Fetexas. “Preparamos tudo com muito esmero, carinho e cuidado para que as famílias e jovens que gostam do sertanejo universitário ou de pagode, como o do Thiaguinho, divirtam-se em segurança e conforto. Esperamos vocês”, finaliza.

Abertura Oficial

Dia: 13/7

Horário: 18h00

Abertura do Rodeio

Companhia Original Macarroni de Rodeios

38.a Etapa Circuito Ekip Rozeta

Dias: 13, 14, 15 e 16/7

Horários: 20h00

Boiadas:

Big Boi

Original Macarroni

FC – César Barbosa

JM – Juninho Molina

AJ – Juninho

Cenário:

Ekip Rozeta

Parque de Diversões Riquinho

Dias 13, 14, 15 e 16/7

Horários de funcionamento: a partir das 18 horas. No sábado e domingo, a partir das 14 horas.

Shows musicais

Dia 13: Zé Neto e Cristiano

Dia 14: Thiaguinho

Dia 15: Matheus e Kauan

Dia 16: Jair Supercap

Dia 16: Patrulha Uma Aventura Canina -16h30

Palco Alternativo

Dia 13:

20h00 – Pedro Galvão

21h00 – Eddu Oliveira

22h00 – Day Domingues

Dia 14:

20h00 – Rayssa

21h00 – Froldo’s Ring

22h00 – Dani Oliveira

Dia 15:

20h00 – Nicolas Recanelo

21h00 – Giovana Ferrari

22h00 – US2 Rock

Dia 16:

13h00 – Mosca Imortal

14h00 – Velha Senhora Trio

15h00 – Vilarejo

16h00 – Expresso Outrora

17h00 – Banda Clarão

18h00 – Primeira Dose

Expositores

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Dacalda – John Deere – Ingá Mercedes Benz

Volkswagen – Grupo Coletto 3R

Toyota – Toyopar

Fiat – Samp

Avenida Brasil Veículos

Central do Automóvel

EniFler Equipamentos

Idea

Sincol

Fábrica de Bonés

Tribuna do Vale

Mottanet

Fer Guioti Cosméticos

Senac

Rebel Madeiras

Associção de Eventos Culturais de Jacarezinho-PR

Bruno Pop Fotografias

Viva Hospedagem e Lazer

Vidraçaria Nery

Praça de Alimentação Chalana

Restaurantes

Ragulo

Estância 33

Butiquim

Motocross

Equipe Camilotti

Dia 15: Treinos – 9 horas

Dia 16: Treinos – 9 horas

Corridas – 14h00

Baile do Texas

Dia 14: Jeann e Julio

Dia 15: Fernando e Sorocaba

Horário – 24 horas

Informações sobre os eventos podem ser obtidas nas redes sociais Facebook e Instagram.

Facebook.com/fetexas

fetexas.oficial

bailedotexas2023

WhatsApp: (43) 99610-1227

Adquira o seu passaporte de estacionamento antecipadamente.

Valor: R$ 30,00 (valor por dia – preço diário)

Sem passaporte: R$ 40,00

Ponto de venda: escritório 7Eventos – Rua Coronel Alcântara, 312 (ao lado do Banco do Brasil)

Patrocinadores

– O Kilão Supermercados

– João Crisóstomo Seguros

– Grupo Maringá Usina Jacarezinho

– Supermercado Mello

– 7 Eventos

– Construtora JP Carretero

– Molini’s Supermercados

– Dacalda Açúcar e Álcool

– Ingá Mercedes Benz

-John Deere

– Cresol

– Magnus Educação

– Posto Fox Millenium

– Sincol

– Sanepar / Governo do Estado do Paraná