COPA WRANGLER

Na noite do domingo, a grande final do Rodeio – 38.a Etapa Copa Wrangler Ekip Rozeta, com a Companhia Original Macarroni, fez o público vibrar com as montarias insanas nos touros das tropas de elite do rodeio nacional. Macarroni será o realizador do rodeio também em Santo Antonio da Platina, na Efapi, de 16 a 20 de agosto.

O grande campeão da noite foi Leandro Dias da Silva, de Tapejara (PR), que com uma montaria perfeita obteve a nota máxima deste rodeio, 90 pontos, montando o touro General da Big Boi. Ele totalizou 352,75 pontos e levou sua primeira fivela do Campeonato.

A Companhia Big Boi, de Rodrigo Maia (Maringá, PR), fez “barba, cabelo e bigode” com o melhor touro da Fetexas, Juízo Final (nota 44,63), e também conquistou o prêmio de melhor boiada, com nota média de 43,44 pontos para seus animais.

CAMPEÃO

Leandro Dias da Silva, de Tapejara (PR), 352,75 pontos

Montou na final o touro General, da Companhia Big Boi, melhor nota do evento – 90 pontos

Vice-Campeão

Thiago Coelho, de Arapongas (PR), 340,25 pontos

Terceiro colocado

Luiz Humberto de Souza, competiu por Ipaussu (SP), mas é de Jacarezinho, 262,25 pontos

Quarto colocado

Álvaro Braz, de Taguaí (SP), 259 pontos

Quinto colocado

Cristian Heliton, de Curiúva (PR), 255,25 pontos

Vice governador Darci Pianna, além de deputados, secretários de Estado e prefeitos participaram da abertura da feira

3ª Etapa de Motocross – Camiloti Eventos

Mais de 80 pilotos de Curitiba, Ponta Grossa, Paranaguá, Araçatuba, Marília, Assis, Apucarana e Jacarezinho, entre outras localidades, estiveram acelerando na Fetexas. O público compareceu em peso e lotou as dependências do Centro de Eventos. Foi necessário utilizar as ruas no entorno para estacionar, tamanha foi a participação.

A etapa distribuiu R$ 7 mil em prêmios e teve os patrocínios da ProTork, SportBay e Açaí da Dri.

O piloto jacarezinhense João Marcos Madureira Pavan, conhecido por Jhow Jhow, foi o vencedor da categoria 250 cilindradas. Infelizmente uma quebra na motocicleta impediu sua participação nas demais categorias. Confira os resultados:

Motocross Fetexas – Modalidade: Motocross Etapa: 03 – 16/07/2023

Motocross reuniu mais de 80 pilotos de diferentes regiões

Bateria Mx Pró

1- Murilo Frasnelli, Araraquara

2- Bruno Cardoso Trindade, Jacarezinho

3- Ricardo Beluci Barbosa, Piraju

4- Leandro Serrano, Ibaiti

5- João Marcos Pavan (Jhow Jhow), Jacarezinho

6- Valdecir Francisco de Oliveira, Cornélio Procópio

Bateria Mx 2

1- João Marcos Pavan (Jhow Jhow), Jacarezinho

2- Murilo Frasnelli, Araraquara

3- Fabio de Lucena Brito (Fabinho), Santo Antonio da Platina

4- Davi Bobato Kappke, Sengés

5- Douglas Balardin Lima, Cornélio Procópio

6- Valdemir Ferreira, Ocauçu

7- Gustavo Neumann Andrade, Rancho Alegre

8- Danilo de Almeida, Santo Antonio da Platina

9- Augusto José Neumann Andrade, Rancho Alegre

10- Fabricio Lima dos Santos, Itaberá