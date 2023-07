Frio toma conta no Paraná, com temperaturas abaixo dos 4°C; veja previsão para domingo

Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Quem foi dormir tarde ou acordou cedinho neste sábado (15) provavelmente já tenha dito em algum momento que está friiio. Pois é, está mesmo. Segundo o Simepar, várias cidades paranaenses registraram as menores temperaturas do ano, como em Curitiba, que chegou aos 3,4°C nesta madrugada. E o domingo (16) deve continuar bem frio.

Conforme o Simepar, neste sábado, o tempo permanece estável com Sol predominando em todo o Paraná. Apesar disso, as temperaturas continuam baixas, com possibilidade de temperaturas negativas no Sul do estado.

As condições são favoráveis para formação de geada em diversas regiões. Em Almirante Tamandaré, Região Metropolitana de Curitiba (RMC), o registro do Parque Ambiental Aníbal Khury [na foto acima] flagrou a grama branquinha com a geada. Conforme o Simepar, durante a tarde, as temperaturas devem se manter amenas.

“Neste final de semana, o destaque é o frio ao amanhecer, tanto no sábado, quanto no domingo, amanhecer gelado nas regiões paranaenses. Destaque para o Centro-sul. Campos Gerais e a Região Metropolitana de Curitiba, até mesmo no Sudoeste, com valores abaixo dos 5°C nos termômetros. Em General Carneiro, temperatura com alguns décimos negativos. É uma condição propícia para formação de geadas, mas os nevoeiros também atrapalham o aparecimento do fenômeno”. disse o meteorologista Lizandro Jacóbsen, do Simepar

Dos registros feitos pelo Simepar, pelo menos 15 cidades paranaenses tiveram temperaturas abaixo dos 4°C neste sábado. Teve até cidade, do extremo sul, onde os termômetros registraram valores negativos. Veja quais foram as menores temperaturas da madrugada: General Carneiro -0,8°C

São Mateus do Sul 0,4°C

Francisco Beltrão 0,9°C

Fazenda Rio Grande 1,1°C

Jaguariaíva 1,7°C

Colombo 1,8°C

Telêmaco Borba 2,0°C

Pinhais 2,2°C

Palotina 2,4°C

Irati 2,8°C

Lapa 2,8°C

Pinhão 2,9°C

Curitiba 3,4°C

Palmas 3,6°C

Santa Helena 3,8°C Domingo gelado No domingo, a instabilidade volta a atuar em parte do Paraná. Isso significa, conforme o Simepar, que vai haver aumento da nebulosidade com chuvas isoladas. Mas não afasta o frio.

Se repete a condição [de sábado], amanhecer de bastante frio, a tendência é de termos valores ainda abaixo dos 10°C em todo o Estado e abaixo dos 5°C no Centro-sul, Campos Gerais, RMC. A tendência é de que tenhamos um pouco mais de nuvens no domingo, mas a expectativa é de pouquíssima chuva”. comentou Lizandro Jacóbsen

Apesar disso, na comparação com sábado, os termômetros ficam um pouco mais amenos, com números mais altos, por exemplo: em Curitiba, a mínima prevista para sábado era de 4°C e no domingo é de 7°C. Já a máxima se aproxima dos 20°C em várias cidades.

Previsão do tempo para domingo (16). Foto: Reprodução/Simepar.

Previsão da semana

O tempo muda já na segunda-feira (17), quando a previsão indica que as temperaturas voltam a se estabilizar, com números mais próximos dos 20°C em todas as regiões. Conforme o Simepar, isso é bem característico da estação.