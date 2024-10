Jacarezinho vem quebrando recordes em diversos seguimentos nos últimos anos, sendo um dos municípios de destaque no Estado. E na realização da 9ª edição da GeniusCon – maior evento de inovação do Norte Pioneiro do Paraná – não foi diferente. A feira foi recorde de público, atraindo aproximadamente 7,1 mil pessoas.

Ao todo, foram registradas 133 caravanas de 85 municípios do Estado. Realizada entre 16 e 18 de outubro, destacou-se por seu foco em empreendedorismo, tecnologia e soluções eficientes, premiando as melhores ideias e startups que participaram das competições.

Entre as 36 startups que apresentaram suas soluções, a Toterismo, de Jacarezinho, chamou a atenção ao propor o uso da tecnologia para valorizar o turismo local. O projeto, ainda em desenvolvimento, busca conectar turistas a experiências autênticas na região por meio de um aplicativo, que fornecerá informações sobre pontos turísticos, hospedagem e alimentação. “Nosso projeto tem o objetivo de valorizar o norte pioneiro, uma das regiões que possuem mais pontos turísticos no Paraná”, disse Nícolas Queiroz Reccanello, sócio-fundador da startup.

O consultor do Sebrae/PR, Odemir Capello, celebrou o sucesso da edição, que incluiu uma programação noturna voltada para o público universitário e empresarial, atraindo cerca de mil visitantes adicionais. Capello destacou que mais de 90% dos negócios apresentados eram da própria região, reforçando o papel da GeniusCon como propulsora do desenvolvimento local.

O Encontro de Startups, realizado no último dia do evento, reuniu empreendedores para discutir aceleração de projetos e captação de investimentos. A maratona Genius Hackathon premiou a equipe Tech Pioneer, que criou o aplicativo Contratei, destinado a conectar empresas do agronegócio a trabalhadores certificados. A solução foi considerada a grande vencedora da competição.

IMPACTO REGIONAL – O presidente do Sistema Regional de Inovação do Norte Pioneiro Leandro Lima, ressaltou o crescimento da inovação na região e o recorde de participação em competições e caravanas.

O evento reflete o impacto positivo do trabalho da governança local, como evidenciado por um estudo da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), que mostrou um aumento de 23,17% no PIB dos municípios participantes em comparação com a média regional.

Com o sucesso da GeniusCon 2024, os organizadores já estão planejando uma edição especial para o décimo aniversário do evento, em 2025. A expectativa é de que a feira continue sendo um motor para o empreendedorismo e a inovação no Norte Pioneiro do Paraná.