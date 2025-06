Com foco na promoção da saúde e da qualidade de vida de estudantes, professores e demais profissionais da educação, o Governo do Estado, em parceria com a Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), anunciou a ampliação de um conjunto de medidas de atenção integral à comunidade escolar. O objetivo é fortalecer a cultura do cuidado contínuo, que favoreça o bem-estar físico, emocional e social de todos que fazem parte do cotidiano das escolas.

As ações contemplarão desde a prevenção de doenças até o fortalecimento do cuidado psicossocial e da saúde mental, reconhecendo que o pleno desenvolvimento dos alunos e a qualidade de vida dos professores dependem diretamente de um ambiente escolar que promova não apenas o aprendizado, mas também o suporte humanizado cotidiano.

Alinhada ao compromisso do Governo do Estado com a valorização da educação pública, a iniciativa engloba ações que já vinham sendo implementadas em escolas da rede estadual e, a partir de agora, passarão para novas frentes de atuação, com maior alcance e integração entre áreas.

“O ambiente escolar precisa ser um espaço de acolhimento e segurança para todos. Por isso, estamos ampliando esse pacote de ações com foco na saúde integral, especialmente no cuidado com a saúde mental e com a prevenção de doenças que impactam diretamente o desempenho escolar e a qualidade de vida dos nossos profissionais”, afirma o secretário de Estado da Educação, Roni Miranda.

SAÚDE MENTAL EM FOCO – Com atenção especial à promoção da saúde mental dos membros da comunidade escolar, a parceria com a Sesa prevê a priorização no atendimento de alunos da educação básica que estejam em situação de sofrimento psíquico. O acordo entre as pastas garante mais agilidade na emissão de laudos e no encaminhamento a profissionais especializados, como psicólogos e psiquiatras da rede pública.

A medida busca assegurar que estudantes da rede estadual tenham acesso célere ao suporte necessário sempre que houver indicação de risco, prevenindo agravamentos e promovendo o cuidado integral.

CUIDADOS COM O CORAÇÃO – No âmbito da atenção à saúde dos profissionais da educação, a cooperação terá o atendimento a portadores de doenças cardiovasculares, desde consultas e exames até procedimentos hospitalares. A iniciativa atende à preocupação crescente com a saúde do coração entre os servidores, especialmente diante do aumento de 12% nas internações por infarto agudo do miocárdio no Estado entre 2022 e 2023, conforme dados da Sesa.

Em âmbito nacional, o Ministério da Saúde aponta que as doenças cardiovasculares continuam liderando o ranking de causas de morte, representando mais de 30% dos óbitos registrados anualmente.

AMPLIAÇÃO DO BEM CUIDAR – Outro apoio que a Secretaria da Educação disponibiliza aos servidores é o programa Bem Cuidar: uma plataforma de teleconsultas que oferece atendimento psicológico, psiquiátrico, com nutricionistas e o serviço de educadores físicos. Entre 2022 e 2025, mais de 10.200 servidores já utilizaram o serviço, representando 13,59% da rede estadual. E mais de 40 mil consultas foram realizadas.

A plataforma, que conta com a supervisão dos profissionais da Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro), faz parte de uma estratégia da Seed para melhorar a saúde mental dos professores e funcionários que atuam em todos os estabelecimentos de ensino, nos Núcleos Regionais de Educação (NREs) e na Secretaria. Atualmente, conta com 28 psicólogos, seis médicos psiquiatras, oito nutricionistas e oito educadores físicos e, a partir de agora, o número de profissionais será ampliado.

Outra novidade é a implantação de um serviço de emergência que poderá ser acionado via aplicativo a qualquer momento, sem a necessidade de agendamento — um número 0800 que estará disponível para atendimentos urgentes e imediatos.

As consultas são totalmente gratuitas e o número de sessões definido de acordo com a recomendação dos profissionais. O agendamento pode ser feito em até uma semana após a solicitação. O próximo passo é se conectar à plataforma no dia e horário estabelecidos para a sessão on-line.

SOBRE O APLICATIVO – O Bem Cuidar está disponível no Google Play e na Apple Store. Após fazer o download do app no smartphone, é preciso preencher um cadastro e solicitar atendimento com um dos profissionais. Neste ano, em uma semana, mais de 200 servidores já fizeram cadastro na ferramenta.

Entre os benefícios do programa, estão, por exemplo, a redução de casos de ansiedade e estresse dos servidores; menos afastamentos para tratamento de saúde, além dos benefícios para os estudantes, que ganham professores mais saudáveis emocionalmente.

Nove entre 10 usuários que avaliaram o serviço responderam que indicariam o aplicativo. A nota dada aos profissionais de saúde que fizeram o atendimento foi 9,1. Sobre a forma de utilizar o app, a nota média foi de 7.8 e a maior parte dos avaliadores deu nota 8,1 para a qualidade do resultado do serviço prestado e de como ele refletiu na saúde mental de cada um.

“O atendimento foi no horário marcado. A psicóloga me deixou bem à vontade para falar sobre minhas angústias, meus anseios. Gostei muito e, com certeza, me senti muito bem após nossas conversas”, escreveu um servidor na plataforma.

Outra relatou como a profissional fez diferença na vida dela. “Foi minha tábua de salvação. Sua acolhida me fez olhar para além das minhas angústias. Com cinco atendimentos, ela foi capaz de me fazer dizer em voz alta o que doía e machucava o peito”