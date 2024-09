A Ponte do Ubá, localizada na BR-153, foi cenário de mais um grave acidente nesta sexta-feira (20). Uma carreta, por razões ainda desconhecidas, despencou da ponte, resultando na destruição total do veículo.

O motorista, que teve muita sorte, sobreviveu ao acidente com apenas ferimentos leves. Ele recebeu atendimento imediato das equipes de resgate que chegaram rapidamente ao local.

As autoridades irão investigar as causas do acidente para evitar que tragédias como essa se repitam.