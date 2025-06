Um grave acidente de trânsito foi registrado na tarde desta terça-feira (24) na BR-369, entre os municípios de Bandeirantes e Andirá, no Norte Pioneiro do Paraná. A colisão envolveu três veículos de passeio e uma ambulância, que acabou tombando após o impacto, nas proximidades do motel Lapasion.

Equipes de resgate de várias cidades foram rapidamente mobilizadas para atender à ocorrência. O local recebeu apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Corpo de Bombeiros de Bandeirantes, e das Defesas Civis de Bandeirantes e Andirá. Também foram acionados dois helicópteros do Samu, provenientes de Londrina e Maringá, para agilizar o atendimento às vítimas.

Segundo as autoridades, o acidente resultou em uma vítima fatal e deixou outras sete pessoas feridas. A rodovia foi totalmente interditada para que os socorristas pudessem atuar com segurança. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) bloqueou o tráfego na região e orientou os motoristas sobre rotas alternativas.

A Polícia Civil esteve no local para realizar a perícia técnica. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas e eventuais responsabilidades deverão ser apuradas nos próximos dias.

Assista o vídeo 👇

https://www.instagram.com/reel/DLTHtL2ScIu/?igsh=MW5uczMyajZ1NGJqZg==