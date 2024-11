Na tarde de domingo (24), a Polícia Militar foi acionada após uma mulher de 28 anos registrar uma ocorrência contra seu marido, de 36 anos, por violência doméstica, em Bandeirantes/PR. Durante o depoimento, a vítima relatou que o esposo e o sogro, de 67 anos, possuíam armas de fogo em uma propriedade rural.

Ao chegarem ao local, os policiais abordaram os homens e informaram a denúncia. O marido, que se identificou como Colecionador, Atirador e Caçador (CAC), informou que, devido ao processo de separação, havia deixado suas armas na casa do pai.

Após realizar buscas na residência, os policiais encontraram uma pistola Taurus, modelo PT 938, calibre .380, com cinco munições CBC, uma espingarda Hatsan semiautomática, uma garrucha Rossi calibre .22, municiada e com uma munição deflagrada e uma carabina CBC calibre .22, desmuniciada, com dois carregadores e cinco munições avulsas de calibre 12.

O homem confessou ser dono da espingarda, da pistola e da carabina, enquanto o pai assumiu a posse da garrucha, alegando ser herança de família. Em buscas na residência do denunciado, a equipe ainda apreendeu 15 munições calibre 12 e 41 calibre .22, ambas da marca CBC.

O homem foi preso pelos crimes de violência doméstica e posse irregular de arma de fogo e seu pai pelo crime de posse irregular de arma de fogo. Ambos foram encaminhados, juntamente com o armamento apreendido, à Delegacia de Polícia Civil para os devidos procedimentos legais.