Adilson Benedito Eloi, 47 anos, morreu afogado na tarde deste domingo (6) em açude na zona rural do município de Joaquim Távora, no norte pioneiro do Paraná.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 7º Subgrupamento de Bombeiros Independente de Santo Antônio da Platina, o afogamento ocorreu por volta das 15h e o corpo foi localizado às 17h por mergulhadores da corporação, sendo recolhido ao Instituto Médico-Legal (IML) de Jacarezinho/PR.

Ainda de acordo com Corpo de Bombeiros, na tarde de sábado (5) Jonathan Wayne de Almeida Foge, 22 anos, morreu afogado no Ribeirão Marimbondo, em Salto do Itararé. O rapaz desapareceu por volta das 16h, e o corpo foi encontrado às 19h.