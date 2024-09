Um homem morreu após capotar o carro na BR-376, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, no início da madrugada deste domingo (22). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima foi ejetada do veículo após o capotamento.

O carro, um Gol com placas de Ponta Grossa, seguia na rodovia no sentido Curitiba quando saiu da estrada e caiu em um barranco. Conforme as informações da PRF, o motorista perdeu o controle da direção e derrapou na pista. Em seguida, o veículo atingiu o meio-fio e caiu em uma ribanceira, capotando na sequência.

A vítima, que foi lançada para longe do carro, morreu no local, antes da chegada dos socorristas. O homem foi identificado como Everton Farias Roque, de 31 anos.