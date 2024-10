Um homem, de 45 anos, morreu após ter 60% do corpo queimado ao tentar acender a churrasqueira com álcool. O caso aconteceu na última quinta-feira (24) e a vítima, identificada como Cristiano Lopes dos Santos, estava internada no hospital até esta segunda (28), em Maringá, no Norte do Paraná.

Conforme informações da RICtv, no momento em que Cristiano acendia a churrasqueira com álcool, o vento estava contra a vítima. Com isso, o fogo voltou e explodiu a garrafa de álcool que estava na mão de Cristiano.

O homem que tentou acender a churrasqueira com álcool foi levado por familiares ao Hospital Universitário mas não resistiu e morreu.

O sepultamento aconteceu às 17h desta terça-feira (29), na Capela Prever Parque Maringá.