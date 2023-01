Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma idosa de 78 anos, moradora do Vila Progresso, em Maringá, no Norte do Paraná, foi enganada e perdeu R$ 5 mil em um golpe aplicado por falsos vendedores de panela.

A mulher registrou um boletim de ocorrência. Ela contou que foi abordada em casa por duas pessoas que ocupavam um veículo utilitário, que lhe ofereceram um jogo de panelas pelo valor de R$ 100, com a condição de o pagamento ser feito via cartão de crédito.

Só depois que eles foram embora a idosa notou que havia caído em golpe.

