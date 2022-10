Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Três equipes de estudantes do Ensino Técnico Integrado do IFPR Jacarezinho conquistaram medalha de bronze na 7ª Olimpíada Brasileira de Geografia e Ciências da Terra (GeoBrasil).

A primeira e segunda fases aconteceram no mês de agosto. Foram quase 70 mil equipes participantes de todo o Brasil. No Paraná, 80 equipes foram classificadas e premiadas com medalhas.

Integraram a equipe AZIZ AB ́SABER, os estudantes João Teodoro Carrara de Souza, Larissa Cortez Pinheiro da Silva e Pedro Borges de Souza Filho. A DAVID HARVEY, Gabriel Neto Piva, Kamile Cardoso Strauss e Luiz Carlos Kozarenko Parreira. A MILTON SANTOS, Marcos Vinícius Bernardo Batista e Marcela Cetano Golinelli, todas orientadas pelo Prof. Carlos

Henrique da Silva.