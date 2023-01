Os materiais, todo madeiramento e as equipes já estão iniciando os trabalhos, que tem previsão de entrega em abril deste ano.

“A recuperação da Ponte Pênsil sempre foi uma prioridade da nossa administração, pois tem um grande valor cultural e histórico para a nossa região. Não medimos esforços para intermediar essa demanda, e independente de qual estado vai conseguir executar a obra, comemoramos essa conquista que vem para devolver o nosso cartão postal. Parabéns pelo empenho de todos que estiveram envolvidos nessa força-tarefa”, enfatizou o prefeito Bonato.

HISTÓRIA

A ponte Alves de Lima foi inaugurada em 1920 que permite a ligação entre Ribeirão Claro (PR) e Chavantes (SP), é uma das três pontes pênseis construídas no Brasil. As outras duas são: a Hercílio Luz, em Florianópolis e a de São Vicente, São Paulo (1914).

Com 149 metros de extensão e um vão suspenso de 82 metros, a ponte em madeira servia exclusivamente aos pedestres e chegou a ser tombada como bem cultural de interesse histórico e tecnológico pelo Governo do Estado de São Paulo em 1985, e pelo Conselho Estadual do Patrimônio Histórico do Paraná em 2001.