A prefeitura de Jacarezinho em parceria com o Senai deu início ao curso de manutenção para operadores de máquinas na tarde de ontem (terça-feira, 18).

O curso acontece na Carreta do Senai e começou com turma cheia. A iniciativa, desenvolvida pela secretaria municipal de Assistência Social, é mais uma no intuito de capacitar a mão de obra existente e garantir aos alunos um diploma nacionalmente reconhecido.

Todos os cursos são gratuitos aos alunos. Lembrando que ainda em janeiro terão inícios novas turmas do mesmo curso. Interessados devem buscar maiores informações junto a secretaria de Assistência Social ou no CRAS.