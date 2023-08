Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Está ocorrendo hoje sexta-feira (05/08) na Praça Rui Barbosa o evento comemorativo do Dia Nacional da Vigilância Sanitária. Tem exposições, palestras, demonstrações, realização de testes rápidos, aferição de pressão arterial e até atualização de vacinas.

Participam o Instituto Federal. UENP, Tiro de Guerra, Corpo de Bombeiros e o pessoal das Vigilâncias Sanitária, Epidemiológica e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Jacarezinho.

As escolas municipais estão com alunos e professores em uma animada atividade no local. Participe você também.