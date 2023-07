Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O posto de saúde da Vila São Pedro já está no clima da Fetexas, devidamente caracterizado com a decoração texana, através do empenho da equipe que atua na unidade.

A secretaria municipal de Saúde segue atuando no sentido de conciliar o atendimento médico com ações de incentivo ao lazer e a promoção de um ambiente cada vez mais agradável no interior das unidades de saúde.