Projeto de grande porte e que mudará a vida de muitos cidadãos jacarezinhenses, a pavimentação de 100% das ruas do Jardim Panorama já começou a sair do papel. Parlamentar que desempenhou papel fundamental na viabilização de recursos para o asfaltamento de todo o bairro, o deputado Mauro Moraes visitou a obra na última sexta-feira (13) em companhia do prefeito Marcelo Palhares.

O projeto de asfaltamento está estimado em aproximadamente R$9 milhões, recursos obtidos através do trabalho político realizado pelo parlamentar em parceria com a prefeitura municipal e secretaria estadual da Infraestrutura. “Não há qualquer dúvida de que Palhares é o prefeito que mais obras trouxe para a cidade de Jacarezinho. Por isso tenho muito orgulho em fazer parte dessa história”, disse o deputado durante a visita coletiva ao Jardim Panorama no final da última semana.