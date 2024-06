A Polícia Civil de Jacarezinho (PCPR) prendeu um homem, de 30 anos, pelo crime de tráfico de drogas. A ação aconteceu na manhã desta terça-feira (18), na residência do procurado na Vila Setti.

Contra ele, a Justiça expediu mandado de prisão em razão de condenação pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi apenado a três anos e nove meses de reclusão – em regime fechado.

Após detido, não ofereceu resistência e foi encaminhado ao sistema penitenciário (Departamento de Polícia Penal – Deppen).

A incursão policial reforça o compromisso da corporação em garantir a eficácia das decisões judiciais e a segurança da comunidade.

DENÚNCIAS – A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações de crimes, em especial o tráfico de drogas – além de indicação de esconderijo de procurados. As denúncias podem ser feitas pelos telefones 197, da PCPR, ou 181, do Disque-Denúncia ou, ainda, pelo telefone da Delegacia 43 3511-0600. O denunciante tem garantia absoluta do sigilo de sua identidade.