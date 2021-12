Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Jacarezinho bateu a marca de 100 cirurgias eletivas realizadas em pacientes do município depois da retomada, já que por vários meses não houve a realização de procedimentos em hospitais do Paraná em virtude da Covid-19.

Após a retomada das cirurgias eletivas, a secretaria municipal de Saúde articulou junto a 19ª Regional de Saúde e ao governo do Estado a realização dos procedimentos em pacientes que estavam na fila de espera.

Ao todo, foram 104 cirurgias realizadas de setembro até agora, garantindo o tratamento adequado a pacientes do município. A secretaria de Saúde ainda trabalha para acelerar o processo de outros pacientes que ainda esperam por procedimentos cirúrgicos e a expectativa é que em poucos meses a fila atual esteja zerada.