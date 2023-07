Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Estão em andamento as obras de implantação de novas calçadas e ciclofaixa na Avenida Brasil, a cargo da empresa Lara e Lira, contratada pela Prefeitura Municipal de Jacarezinho.

Hoje o prefeito Marcelo Palhares esteve no local com a secretária Suellen Rosseto, do Desenvolvimento Urbano, o engenheiro Davi Toneti e o representante da empresa, Ivan Rocha. A Lara e Lira também está trabalhando na recuperação da ponte que liga ao Jardim João Afonso e Chácara Maravilha, em vias de ser finalizada.

A empresa venceu ainda a licitação para a pavimentação da segunda etapa do Jardim Castro, e aguarda apenas a liberação da Caixa Econômica Federal para iniciar os trabalhos naquele bairro.