Teve início hoje, no Centro de Eventos de Jacarezinho, a 18ª edição da Feira Internacional de Cafés Especiais do Norte Pioneiro (FICAFÉ) e a 4ª Feira Sabores do Norte Pioneiro. Os dois eventos, que seguem até o dia 23 de outubro, reúnem produtores, técnicos, empreendedores e visitantes em torno da valorização da agricultura regional e da cafeicultura certificada.

A programação inclui palestras técnicas, oficinas, minicursos e exposições voltadas ao fortalecimento do agronegócio e à geração de oportunidades para os produtores locais. A iniciativa busca ampliar o acesso ao conhecimento, promover a troca de experiências e estimular a comercialização de produtos com identidade regional.

A FICAFÉ destaca os cafés especiais produzidos no Norte Pioneiro, com foco em qualidade, sustentabilidade e rastreabilidade. Já a Feira Sabores apresenta alimentos artesanais como queijos, mel, embutidos e doces, evidenciando o potencial da agroindústria familiar.

A Prefeitura de Jacarezinho reforça o convite à população para visitar os espaços, participar das atividades e conhecer de perto o trabalho dos produtores que movimentam a economia local.

A entrada é gratuita e as inscrições podem ser realizadas pelo site oficial da FICAFÉ.