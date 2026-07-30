A Prefeitura de Jacarezinho realizou, na manhã desta quarta-feira (29), uma reunião com os diretores das escolas da Rede Municipal de Ensino para orientar sobre a prestação de contas dos recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), referente ao exercício de 2026.

O encontro teve como objetivo esclarecer os procedimentos necessários para a correta utilização e comprovação da aplicação dos recursos repassados pelo Governo Federal, garantindo que todas as unidades escolares estejam em conformidade com as normas estabelecidas pelo programa.

As orientações foram apresentadas pela coordenadora de Contabilidade da Secretaria Municipal de Finanças, Ana Lúcia Bacon Torres, em conjunto com a integrante do Suporte Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, Aline Antonieto.

Durante a reunião, também foram detalhadas as atualizações nos processos de prestação de contas e respondidas dúvidas dos gestores escolares.

De acordo com a administração municipal, a iniciativa busca fortalecer a gestão responsável dos recursos públicos destinados à educação, assegurando transparência, eficiência e o cumprimento das exigências legais.

A ação também contribui para que os investimentos sejam aplicados de forma adequada, refletindo na melhoria da infraestrutura, das condições de ensino e da qualidade da educação oferecida aos estudantes da rede municipal.