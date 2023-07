Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O município de Jacarezinho tem hoje uma distribuição de renda recorde de mais de R$ 3,9 milhões mensais em combate a fome e suporte a famílias em situação de vulnerabilidade social.

São mais de 4,8 mil famílias que vivem em Jacarezinho atendidas por programas sociais diversos, através de um amplo trabalho da secretaria municipal de Assistência Social.

Os valores repassados representam, para muitas das famílias atendidas, a garantia de uma alimentação digna. O município tem hoje 100% de atualização cadastral, o que representa o 2° lugar no Paraná e o 12° no país em fator de operação IGD-M.

A secretária municipal de Assistência Social, Eliandra Gonçalves, reforça a importância de beneficiários estarem com dados atualizados para a manutenção dos recursos. “É mais uma mostra da importância de manter os cadastros atualizados para garantir a continuidade dos repasses de transferências de renda às famílias vulneráveis, principalmente nos casos das famílias onde a única fonte de renda é através dos programas sociais, então seguimos o nosso trabalho com foco na garantia dos direitos”.

Para o prefeito Marcelo Palhares, a obtenção desses valores representa o compromisso do município no atendimento às famílias mais carentes. “Sabemos que a Assistência Social tem um papel fundamental no combate à desigualdade, e temos evoluído mês a mês, construindo uma Jacarezinho mais justa e promovendo para aqueles que mais precisam o total suporte do poder público”.

Legenda: Prefeito Marcelo Palhares com a secretária Eliandra Gonçalves (direita) e Judite Belé, consultora do Cadastro Único