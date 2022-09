Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Dados da Polícia Militar mostram diminuição de Boletins de Ocorrência no comparativo de 2020 para 2021

Dados da Polícia Militar mostram redução dos acidentes de trânsito registrados na zona urbana de Jacarezinho no comparativo entre 2020 e 2021. A diminuição é de quase 10% de um ano para outro.

O dado mais importante das estatísticas, porém, é que houve redução no número de pessoas com ferimentos e, principalmente, diminuição total de mortes em decorrência destes acidentes de trânsito.

De acordo com o diretor municipal de Trânsito de Jacarezinho, Vanderlei Souza, a redução pode ser atribuída em grande parte à implantação e/ou melhoria de sinalização vertical e horizontal em todos os bairros da cidade.

Com o esforço da gestão municipal em implantar essa sinalização viária desde o começo de 2021, o resultado são os dados com importante diminuição do número e da gravidade das ocorrências originadas dos acidentes de trânsito.

Para se ter uma ideia, em 2020 foram confeccionados junto a Polícia Militar o total de 202 B.O.s originados de acidentes de trânsito, que resultaram em 428 pessoas envolvidas com 106 delas feridas. Dessas, seis pessoas morreram.

Já em 2021 as estatísticas mostram que foram 182 acidentes de trânsito na zona urbana de Jacarezinho – redução de 9,9% na comparação com o ano anterior. Esses acidentes tiveram o total de 382 pessoas envolvidas, com 84 feridos e sem vítimas fatais.

De acordo com o prefeito Marcelo Palhares, as ações desenvolvidas foram justamente no intuito de aumentar a segurança no trânsito com o objetivo de reduzir os acidentes. “A Intenção dessas melhorias no trânsito era de exatamente reduzir o número de acidentes, o que principalmente protege a vida e a integridade de pedestres, motoristas e passageiros. Temos que reconhecer o trabalho do departamento de Trânsito e do pessoal da secretaria de Conservação Urbana pelo empenho nesse trabalho tão importante”, pontua.