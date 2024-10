Um grave acidente ocorrido na madrugada desta segunda-feira (28), por volta das 5h, na BR-153, km 22,4, em Jacarezinho/PR, resultou em uma morte e uma pessoa ferida. A colisão frontal envolveu uma viatura de inspeção da concessionária CCR EPR, VW Saveiro, e uma picape GM Montana com placas de Sorocaba-SP

.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), unidade de Santo Antônio da Platina, acionada pelo Corpo de Bombeiros, o condutor da GM Montana, um homem de 68 anos, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. As equipes de socorro foram rapidamente acionadas, mas, infelizmente, nada puderam fazer para salvar a vida da vítima.

O condutor da Saveiro, conforme apurou a reportagem, foi encaminhado para a Santa Casa de Jacarezinho.

A PRF está investigando as causas do acidente e um laudo pericial será elaborado para determinar as circunstâncias do ocorrido. A dinâmica do acidente, como a velocidade dos veículos e as condições climáticas no momento da colisão, serão analisadas em detalhes.