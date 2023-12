Um jovem, de 20 anos, morreu ao se envolver em um acidente na BR-369, em entre Bandeirantes e Santa Mariana, cidades do Norte do Paraná. A batida entre o carro que ele dirigia e um caminhão aconteceu no início da tarde deste domingo (3).

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Corsa estava fazendo um retorno, quando foi atingido pelo caminhão.

O rapaz foi retirado das ferragens e socorrido pelo Samu, mas não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da ambulância. Três ocupantes do carro foram atendidos pelo Siate. Uma mulher grávida, que estava no banco traseiro, foi levada ao Hospital Universitário de Londrina pelo helicóptero.

O motorista do caminhão não ficou ferido e permaneceu no local. Ele realizou teste de etilômetro, que não acusou ingestão de bebida alcoólica.