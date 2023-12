Matinhos e Pontal do Paraná recebem 27 shows como parte da programação nacional do ‘Verão Maior Paraná’. As apresentações, que são gratuitas, começam a partir do dia 12 de janeiro e vão até o dia 24 de fevereiro. Entre as atrações estão Luan Santana, Zé Felipe, Simone Mendes e muito mais.

Os espetáculos ocorrem nas arenas espalhadas pelo litoral. Em Matinhos o local fica no Balneário Flamingo e em Pontal do Paraná no Centro de Eventos Marisol, no Balneário Marisol.

Além dos shows principais, o Governo do Estado montou outros três palcos em Caiobá para receber outras atrações ao longo do verão.

