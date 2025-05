A Prefeitura de Jacarezinho segue investindo no atendimento especializado para garantir à população um cuidado integral e humanizado. Nesta semana, a gestão municipal anunciou a contratação do médico gastroenterologista Dr. Antonely Carvalho, que passa a atender no Posto de Saúde do Parque Bela Vista.

Com uma previsão de aproximadamente 80 consultas mensais, o novo especialista reforça o compromisso da administração com a ampliação dos serviços de saúde, oferecendo um atendimento qualificado e acessível para os moradores.

A chegada do Dr. Antonely Carvalho é acompanhada pelo suporte de uma equipe dedicada, composta pela diretora geral administrativa Heloisa de Almeida, a enfermeira Cynthia Campos, o diretor de departamento Dário Miles e a auxiliar administrativa Rosicleia Teixeira, profissionais que desempenham um papel fundamental na organização e no funcionamento da unidade.

O fortalecimento da equipe médica em Jacarezinho reflete o compromisso da Prefeitura em oferecer assistência de qualidade, garantindo que a população tenha acesso a serviços especializados e eficientes.

Uma grande conquista para a saúde do município!