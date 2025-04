A comunidade de Santo Antônio da Platina e região está em luto pela trágica morte do médico Orlando Pinheiro Ferraz Filho, 63 anos. Ele faleceu na manhã deste domingo (20) em consequência de um grave acidente de trânsito ocorrido na tarde de sábado (19), no cruzamento da Rodovia Nacional 12 com a Rodovia Provincial 10, em La Picada, na Argentina.

Segundo as primeiras informações apuradas pelo Portal Tá No Site, o médico pilotava sua motocicleta quando foi atingido por um carro que, supostamente, invadiu a contramão. O veículo era conduzido por um idoso de 80 anos.

Apesar do impacto, Dr. Orlando chegou ao hospital consciente e inclusive conversou com a equipe médica, relatando ter passado por uma cirurgia cardíaca anteriormente. Contudo, seu estado de saúde se agravou rapidamente, levando ao seu falecimento pouco tempo depois.

A esposa de Dr. Orlando, Ivonete Ferraz, estava em um carro logo atrás da motocicleta e teria presenciado o fatídico acidente. A notícia da morte do médico causou grande comoção na região do Norte Pioneiro do Paraná, onde ele era uma figura muito querida e respeitada por sua dedicação à medicina e aos seus pacientes.

Através de uma publicação nas redes sociais, o filho de Dr. Orlando, Andre Bertoni Ferraz, confirmou a triste notícia. “Venho aqui anunciar o falecimento do meu pai, o Dr. Orlando Pinheiro Ferraz Filho. Peço oração pela a alma dele e agradeço a todos que conviveram com ele, sejam familiares, amigos, pacientes, colaboradores. Minha família sofreu uma grande perda e a nossa região também, perdeu um grande profissional”, escreveu Andre.

Ainda não há informações detalhadas sobre as circunstâncias exatas do acidente. As autoridades argentinas devem conduzir uma investigação para apurar os fatos.

Detalhes sobre o velório e sepultamento do médico Orlando Ferraz serão divulgados assim que estiverem disponíveis.