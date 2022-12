Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O prêmio da Mega da Virada 2022 será um recorde histórico. A estimativa é de que o valor pago seja de R$ 500 milhões, conforme informações da Loterias Caixa. O valor é 32% superior ao pago em 2021, de R$ 378,1 milhões.

As apostas podem ser feitas até às 17 horas deste sábado (31) nas mais de 13 mil lotéricas, credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet, no portal Loterias Caixa e no app Loterias Caixa, disponível gratuitamente para usuários IOS e Android. O sorteio será feito ás 20 horas.

Ao jogar seis números, a chance de acerto é de cerca de uma em 50 milhões. A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 4,50. Além da aposta tradicional ainda é possível participar de bolões. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio.

Como já acontece na Mega-Sena tradicional, quem acerta a quina e a quadra também é premiado. Segundo a Caixa Econômica Federal, no ano passado, 1.712 apostas acertaram cinco números e cada uma levou R$ 50.861,33. Quanto às 143.494 acertaram quatro números e cada uma ficou com R$ 866,88.

Se não houver apostas vencedoras com seis números, o valor é dividido entre os acertadores das demais faixas de premiação.