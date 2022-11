Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Policiais civis de Carlópolis, Joaquim Távora e Ribeirão do Pinhal, além de policiais militares em apoio, cumpriram seis mandados expedidos pela Justiça de Carlópolis, sendo três mandados de busca e apreensão e três ordens de prisão preventiva. A ação ocorreu no município de Quatiguá.

A operação, que perdurou por toda a manhã desta sexta-feira (4), destinou-se a reprimir crimes de roubos na região. O grupo foi descoberto após investigação da Polícia Ciivl de Carlópolis. Houve apreensão de simulacro de arma e fogo e várias munições. Os três homens presos foram encaminhados para a Cadeia Pública de Carlópolis.

As investigações duraram aproximadamente um mês. De acordo com a Polícia Civil, houve apresentação de robustas provas para a Justiça da participação do bando, contando, inclusive, filmagens de campo.