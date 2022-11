Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Ulisses S. C. , 21 anos, de Jacarezinho/PR, morreu no início da madrugada desta quinta-feira (3) na BR-153, próximo ao município de Ibaiti/PR.

De acordo com a Defesa Civil, o acidente aconteceu pouco depois da meia-noite, no Km 99, próximo ao Pico Agudo, e envolveu uma carreta carregada com celulose e um VW/Gol. A carreta seguia sentido a Telêmaco Borba, e o carro com destino a Jacarezinho.

Ainda de acordo com a Defesa Civil, o condutor da carreta, Paulo César da Costa, informou que o motorista do Gol invadiu a pista contrária e atingiu o rodado de seu veículo, em seguida o carro parou no acostamento da rodovia completamente destruído. Quando a equipe chegou ao local, encontrou o motorista preso entre as ferragens do veículo já em óbito. Ele viajava sozinho.