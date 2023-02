Morre Glória Maria, jornalista ícone da TV

Morreu nesta quinta-feira (2) a jornalista Glória Maria, aos 73 anos. Ela vivia no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela TV Globo, que explicou que a causa da morte está relacionada a várias metástases cerebrais que não foram vencidas pelo tratamento contra o câncer.

Foto: Reprodução.

Em nota, a TV Globo informou a morte de Glória Maria com pesar. Segundo a emissora, a jornalista teve metástases por conta do câncer que enfrentava.

“É com muita tristeza que anunciamos a morte de nossa colega, a jornalista Glória Maria. Em 2019, Glória foi diagnosticada com um câncer de pulmão, tratado com sucesso com imunoterapia. Sofreu metástase no cérebro, tratada em cirurgia, também com êxito inicialmente. Em meados do ano passado, Glória Maria começou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que, infelizmente, deixou de fazer efeito nos últimos dias, e Glória morreu esta manhã, no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio”. diz a nota da TV Globo

Mulher, jornalista e pioneira

Uma das jornalistas mais famosas da TV brasileira, Glória Maria foi pioneira em muitos momentos. Ela foi a primeira a entrar ao vivo no Jornal Nacional e foi a responsável por inaugurar a era da alta definição da televisão brasileira.

Foto: Reprodução/Instagram.

Gloria Maria Matta da Silva nasceu em 15 de agosto de 1949, no Rio de Janeiro. Filha do alfaiate Cosme Braga da Silva e da dona de casa Edna Alves Matta, estudou em colégios públicos e sempre se destacou.

Famosa por não comentar a idade de forma alguma, Gloria marcou a carreira por conta das viagens que fazia a trabalho. Mostrou mais de 100 países em reportagens e protagonizou momentos históricos.

Histórico no jornalismo

O primeiro emprego de Gloria na comunicação foi em 1970, como radioescuta da Globo Rio. Ela se tornou repórter um ano depois, na cobertura do desabamento do Elevado Paulo de Frontin, no Rio, numa época em que jornalistas ainda não apareciam no vídeo.

Na Globo, Glória Maria trabalhou no Jornal Hoje, no RJTV, no Bom Dia Rio e foi no Jornal Nacional a primeira repórter a aparecer ao vivo, em 1977, na primeira matéria a cores.

Em 1986, a jornalista entrou para o time do Fantástico, onde se tornou apresentadora e ficou até 2007. Foi no jornalístico dominical que Gloria Maria ficou conhecida pelas viagens e matérias especiais sobre lugares exóticos. Foi nessa época também que Gloria entrevistou celebridades como Michael Jackson, Harrison Ford, Nicole Kidman, Leonardo Di Caprio e Madonna.

Foto: Reprodução/Instagram.

Globo Repórter

Depois de 10 anos no comando do Fantástico, Glória Maria passou dois anos de licença para projetos pessoais e foi aí que se tornou mãe. Ela adotou Maria e Laura. Ao voltar à TV Globo, em 2010, pediu para fazer parte da equipe do Globo Repórter.

No Globo Repórter, Gloria Maria era responsável por reportagens que lhe fizeram ainda mais conhecida como a “repórter da volta ao mundo”, já que percorreu inúmeros cantos do planeta. Em 2019, o apresentador Sérgio Chapelin se aposentou e, junto com Sandra Annenberg, Gloria passou a dividir a apresentação do programa.