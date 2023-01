Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um motociclista morreu no início da tarde desta sexta-feira (13), após se envolver em um grave acidente no km 39 da BR-153, em Santo Antônio da Platina/PR.

De acordo com o motorista da carreta, que seguia de Minas Gerais com destino ao Rio Grande do Sul, o motociclista invadiu a pista contrária de forma repentina sendo inevitável a colisão frontal.

Com o impacto da batida, a moto ficou destruída e o condutor preso na estrutura da cabine da carreta. A cena chocante causou comoção em quem passava pelo local, e imagens da tragédia logo repercutiram por meio de aplicativos de mensagens.