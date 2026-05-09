Um motorista foi preso por embriaguez ao volante após se envolver em um acidente na madrugada deste sábado (9), na BR-153, em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o sinistro aconteceu por volta das 3h da manhã, no km 33 da rodovia, nas proximidades da Ponte do Ubá.

Segundo informações repassadas pela PRF, o condutor de um Fiat Uno perdeu o controle da direção e colidiu contra um paredão natural de pedras às margens da pista.

Teste do bafômetro confirmou ingestão de álcool

Após o atendimento da ocorrência, os agentes convidaram o motorista a realizar o teste do etilômetro, que apontou a presença de álcool no organismo. Conforme a corporação, o próprio condutor admitiu ter ingerido bebida alcoólica antes de dirigir.

Diante da situação, ele foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil de Santo Antônio da Platina para os procedimentos cabíveis.

Apesar do impacto da colisão, ninguém ficou ferido.

Crime prevê prisão, multa e suspensão da CNH

Segundo a legislação brasileira, dirigir sob influência de álcool é crime de trânsito, com pena prevista de detenção de seis meses a três anos.

Além da responsabilização criminal, o motorista também está sujeito:

à multa de R$ 2.934,70;

suspensão do direito de dirigir por 12 meses;

e demais penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

A PRF reforçou a importância da conscientização no trânsito e destacou o trabalho de fiscalização nas rodovias federais.