Um acidente de trânsito na PR-218, em Carlópolis/PR, deixou um motociclista ferido na madrugada deste domingo (16). O condutor da picape envolvida no acidente apresentava sinais de embriaguez e foi preso pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

De acordo com a PRE, o acidente aconteceu por volta da 00h10, no km 4+700 metros. Uma picape VW Saveiro, com placas de Formiga-MG, colidiu na traseira de uma moto Honda CG, que não tinha placas e estava baixada.

O motociclista ficou ferido e foi encaminhado ao hospital. Já o motorista do carro, um homem de 57 anos, não se feriu. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que constatou a presença de 0,79 mg/L de álcool no sangue, configurando o crime de trânsito de dirigir embriagado.

O homem foi preso e levado para a Delegacia de Polícia de Carlópolis.